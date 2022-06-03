ديوان المحاسبة الليبي يختتم زيارته إلى محكمة الحسابات الهولندية

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات الملتقى الفني الذي جمع ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية، بحضور رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” والوكيل “علاء الدين المسلاتي” حيث تضمنت مراسم الاختتام بتوقيع رئيس الديوان والسيد نائب رئيس محكمة الحسابات الهولندية على مذكرة التفاهم لبرنامج (شراكة) والذي يتضمن في مرحلته الأولى ثلاثة ملفات أساسية.

يتعلق الأول بتطبيق أداة تقييم النزاهة الداخلية والمعروفة باسم (انتوسنت)، أمّا الملف الثاني فقد خصص لرقابة الأداء، وارتبط الملف الثالث بتعزيز الاتصال والتواصل مع أصحاب المصلحة.

وقد تواصلت أعمال الملتقى لمدة ثلاثة أيام تم خلالها تبادل العروض والمناقشات الفنية، ولقاء مع بعض أعضاء البرلمان الهولندي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية لوزارة المالية وأكاديمية الدارسات المالية.

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