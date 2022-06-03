مباحثات ليبية ألمانية في مجال التدريب والتأهيل الفني والمهني

بحث فريق من وزارة العمل والتأهيل مع مؤسسة GPC الألمانية للتدريب والتأهيل والاستشارات والدعم الفني واللوجستي أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل الفني والمهني والتقني.

وبحسب منشور للوزارة؛ فإن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين في مجالات التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة وتعزيز قدرات الباحثين عن العمل و مستخدمي القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء وزيارة كبرى مراكز التدريب والتأهيل يندرج إعداد المدربين ورفع كفاءة العاملين في القطاعات الخدمية والإنتاجية في الصناعات النفطية والكيماوية والبتروكيمياوية والحديد والصلب، خاصة في مجالات تقنيات اللحام تحت الماء والخراطة وصناعة المعدات الصناعية المختلفة وتشكيل الأنابيب ومعالجة التآكل للمعدات الصناعية وتدريب فرق متخصصة لها إلى جانب التفتيش الصناعي وصيانة منظومات ومعدات الإطفاء ومكافحة الحرائق والسلامة المهنية وصيانة المعدات و معدات الروافع الثقيلة المختلفة.

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