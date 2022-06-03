مراسل “وال” يرصد حركة السفن في ميناء بنغازي خلال الأسبوع الماضي

بنغازي 03 يونيو 2022 (وال)- رصدت وكالة الأنباء الليبية “وال”؛ حركة السفن التجارية في ميناء بنغازي البحري خلال الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانىء سمير فرج النبّال – لمراسل “وال” – إن الميناء استقبلت خلال الأسبوع المنصرم عدد من السفن التجارية على متنها مختلف البضائع، من بينها السفينة بافيليا القادمة من تركيا وتحمل على متنها 52 حاوية، والسفينة الرقيم قادمة من تركيا وتحمل على متنها 1149 طن من الحديد المسلح.

وأضاف النبّال أن رصيف الميناء استقبل أيضا السفينة M C أوليغا F قادمة من إيطاليا وتحمل على متنها 551 حاوية، والسفينة السدرا حليمة قادمة من تركيا وتحمل على متنها 31 حاوية، والسفينة غراند كولينا قادمة من بلجيكا وتحمل على متنها قرابة 1443 سيارة من السوق الأوروبية.

وأشار النبّال إلى أن رصيف الميناء استقبل عدد من الناقلات النفطية بينها: الناقلة فيتورا القادمة من بلجيكا محملة بحوالي 32.585 طن من مادة البنزين، والناقلة تشيم نيكولاس القادمة من اليونان محملة بحوالي 30.860 طن من مادة الديزل، والناقلة قاز كونكورد القادمة من مليتة وتحمل 2999 طن من غاز الطهي.

وأوضح النبّال أن عمال الشركة الليبية للموانىء يباشرون عملهم بشكل مباشر في إفراغ السفن في وقتها وتسليم البضائع لأصحابها. (وال) هــ ع/ ر ت

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