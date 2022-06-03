شركة البريقة تُطمئن المواطنين بتوفر الوقود وتنفيذ كل الطلبيات لكافة شركات التوزيع على مدار 24 ساعة

طرابلس 03 يونيو 2022 (وال)- طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر، وأن شركة البريقة بجهود أبنائها العاملين فيها و من مختلف المناطق مستمرين في تنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع على مدار 24 ساعة.

وأكدت الشركة – في بيان بموقعها عبر شبكة التواصل – أنها مستمرة و بوتيرة عمل إعتياديه بتزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل، من مستودع الزاوية النفطي ومستودع مصراتة النفطي.

وأوضحت الشركة أن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، خاصة إن الإستلامات و بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية وعلى كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة مسبقا.

ونوهت الشركة إلى أن إرتفاع ساعات طرح الأحمال والذي زاد من عملية الإزدحام داخل المحطات بهذا الشكل الملحوظ، رغم توفر طاقة بديلة لمعظم المحطات، فإن الشركة تعلن لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار، فتح مستودعاتها على مدار الساعة وتُناشد في نفس الوقت الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق العابر. (وال)

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