الفاو تؤكد تراجع أسعار المواد الغذائية في مايو الماضي

أكدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعاً في شهر مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت مستوى قياسياً في مارس.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت، كما بلغ مؤشر أسعار الغذاء الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياٌ في المتوسط 157.4 نقطة في مايو، مقابل 158.3 في أبريل، وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر مايو كان أعلى بنسبة 22.8% عن العام السابق، مدفوعاً جزئياً بالمخاوف من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب الجمعة، قالت الفاو إنها تتوقع انخفاضاً لإنتاج الحبوب العالمي، في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في 4 سنوات، متراجعاً بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن، مشيرة إلى أن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظراً على التصدير، إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية.

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