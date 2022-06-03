وزارة العمل والتأهيل تبحث أوجه التعاون مع عدد من مراكز التدريب المهني بألمانيا

برلين 03 يونيو 2022 (وال)- بحث فريق من وزارة العمل والتأهيل مع مؤسسة GPC الألمانية للتدريب والتأهيل والاستشارات والدعم الفني واللوجستي، أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل الفني والمهني والتقني.

وقالت الوزارة – عبر حسابها على فيسبوك – إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين في مجالات التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة، وتعزيز قدرات الباحثين عن العمل ومستخدمي القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيارة تندرج في إطار إعداد المدربين ورفع كفاءة العاملين في القطاعات الخدمية والإنتاجية في الصناعات النفطية والكيماوية والبتروكيمياوية والحديد والصلب، خاصة في مجالات تقنيات اللحام تحت الماء والخراطة وصناعة المعدات الصناعية المختلفة، وتشكيل الأنابيب ومعالجة التآكل للمعدات الصناعية وتدريب فرق متخصصة لها، إلى جانب التفتيش الصناعي وصيانة منظومات ومعدات الإطفاء ومكافحة الحرائق والسلامة المهنية وصيانة المعدات ومعدات الروافع الثقيلة المختلفة. (وال)

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