ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات يوم الجمعة، مدعومة بالتوقعات بأن قرار “أوبك” بزيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلاً من المخطط له لن يؤثر كثيرًا على الإمدادات العالمية الضيقة وبزيادة الطلب حيث تخفف الصين قيود كورونا.

واتفقت مجموعة تحالف “أوبك+”، يوم الخميس على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا شهريًا في يوليو وأغسطس بدلاً من 432 ألف برميل يوميًا كما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وارتفع خام برنت 1.5% إلى 119.41 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس 1.5% إلى 118.67 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وحافظ النفط على مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن التوظيف زاد أكثر من المتوقع في مايو أيار، وهي علامات على سوق العمل القوي.

وسجل الخام الأميركي مكاسب أسبوعية مع شح الإمدادات الأميركية، مما أثار حديثًا عن فرض قيود على تصدير الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.

وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي الأميركي يوم الخميس انخفاض مخزونات النفط الخام بما يزيد عن المتوقع 5.1 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات البنزين، ويبدو أن الطلب آخذ في الارتفاع أيضًا، حيث خففت شنغهاي من قيود كورونا، وتعهدت الحكومة الصينية بتحفيز الاقتصاد.

The post النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات عدم تأثر الإمدادات العالمية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا