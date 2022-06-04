الفرق الفنية بميناء الخمس تباشر تفريغ حمولة 3 سفن تجارية

باشرت الفرق الفنية بميناء الخمس البحري في تفريغ حمولة ثلاث سفنٍ تجارية تحمل سيارات وحبوب القمح إضافة إلى الوقود.

ونشرت الشركة الليبية للموانئ، بيانات حديثة أظهرت وصول السفينة “إليانورا”، التابعة للخط الملاحي “دروب الأطلس”، حيثُ شرعت الفرق الفنية التابعة لميناء الخمس بتفريغ حمولتها البالغة ستة آلاف طن من القمح، إضافة لتفريغ حمولة السفينة “أڤيڤا” التابعة للخط الملاحـي ذاته، والتي تحوي 291 سيارة.

كما شرعت الفرق الفنية بتفريغ حمولة السفينة “ليون بوسيدون” التابعة للوكيل الملاحي “البدر”، والبالغة أكثر من 31 ألف طن من الوقود.

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