خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: اجتماع مرتق 2022-06-04 13:53:46

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: اجتماع مرتقب هذا الأسبوع بمصرف ليبيا المركزي يضم فريق مشروع السيولة ومدراء بعض المصارف التجارية لمناقشة أوضاع السيولة لدى فروع المصارف و تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي في الشروع في فتح كافة فروع المصارف التجارية بشكل يومي وتوزيع السيولة حتى حلول عيد الأضحى المبارك وتذليل آية صعوبات تواجهها فروع المصارف وخصوصاً انقطاع الكهرباء أثناء ساعات العمل وضرورة إلتزام إدارات المصارف بتوفير مصادر طاقة بديلة للفروع المصرفية .

#صدى #ليبيا

2022-06-04 13:53:46

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