تصريحات بوتين تدفع أسعار القمح إلى التراجع

تراجعت العقود الآجلة للقمح نهاية الأسبوع بنسبة 10%، بينما سجلت العقود الآجلة للذرة تراجعًا يفوقُ 6%؛ مدفوعةً بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رفض أن تكون موسكو هي السبب في منع الموانئ الأوكرانية من تصدير الحبوب.

وتوقع بوتين في تصريحات للتلفزيون الوطني أن تصدر أوكرانيا حوالي 5 ملايين طن من القمح و7 ملايين طن من الذرة، وذلك عبر رومانيا وبولندا، مؤكدًا أن بلاده ستَضمن أمن صادرات الحبوب من الموانئ.

وأضاف بوتين أن الحل هو نقل الحبوب عبر روسيا البيضاء في حالة رفع العقوبات عن هذه الدولة، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا فيما يتعلق بمشكلات سوق الغذاء العالمية، وفقًا لقوله

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