خاص.. اصدار غريان يسلم الجمهورية 30 مليون .. وهذه تفاصيل توزيعها

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام مصرف الجمهورية شحنة سيولة بقيمة 30 مليون دينار من قسم اصدار غريان ،وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

خصص منها لفرع غريان 4 مليون وفرع الأصابعة 4 مليون وفرع الشقيقة 4 مليون وفرع القلعة 4 مليون وفرع نسمة 3 مليون وفرع القواسم 3 مليون وفرع غريان الصيرفة الاسلامية 3 مليون وفرع مردة 2 مليون وفرع القريات 2 مليون ، ويعمل فريق السيولة بالتنسيق مع المصارف التجارية تنفيذ خطة عمل لتوفير السيولة بشكل يومي و منتظم بفروع المصارف حتى حلول عيد الأضحى المبارك .

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