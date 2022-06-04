النائب العام : النيابة العامة سوف تستمر في ملاحقة المتهمين بجرائم الأمن الغدائي

اجتمع النائب العام يوم الإثنين الماضي 30 مايو ، بالقائم بأعمال وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية ، ورئيس لجنة تخصيص وتوزيع السماد بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، ومدراء الإدارات في الوزارة ، ووكيل النائب العام .

وأوضح النائب العام أن هذا الاجتماع يأتي من حرص النيابة العامة على بحث التحديات التي تواجه الأمن الغدائي ، وسبل تعزيز مواجهة أثارها السلبية ، من خلال إقامة التعاون والتكامل بين سلطات الدولة.

وأضاف النائب العام إن أبحاث النيابة العامة أظهرت ضعف استجابة الإدارات المعنية بالأمن الغدائي لواجب ضمان تزويد المزارعين والمشاريع الزراعية ، بالمدخلات الاساسية لزراعة ،وأخصها سماد “اليوريا” في أوقات مناسبة للإنتاج ، وبأسعار مناسبة ، تتلاءم مع الخطط الموضوعة .

كما تابع النائب العام قائلا أن إجراءات تقصي الأفعال المؤثمة ذات صلة بهذا الملف ، اسفرت عن أثبات جنائية العوائق التي حالت دون تلبية احتياجات المزارعين لسماد “اليوريا” ، وعلى الأخص دمج بعض المناطق التي تقع في مركز المدن والواقعة في نطاق أراضي غير صالحة للزراعة ، في منظومة توزيع السماد ، كما تم الكشف وقوع المنتج في متناول شبكة تهريب نتيجة تكرر واقعة التسليم بعض القائمين علي قطاع الزراعة في البلديات لكميات السماد

وتطرق النائب العام إلى التقارير التي تضمنت رصد واقعت إحجام القائمين على صناعة سماد “اليوريا” على مراعات الاشتراطات التي من شأنها حماية النظام الحيوي والبيئي من التأثيرات المباشرة والغير مباشر لهذه النوع من الأسمدة ، وعدم استجابة الجهات المختصة لواجب الصد التلوث البيئي الناجم عن نقل السماد في شكل سائب .

وقال النائب العام في ختام الاجتماع أن النيابة العامة سوف تستمر في ملاحقة المتهمين في جرائم الأمن الغدائي .

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