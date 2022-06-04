خاص.. التجاري الوطني يستلم 30 مليون من اصدار غريان.. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام المصرف التجاري الوطني شحنة سيولة بقيمة 30 مليون دينار من قسم اصدار غريان وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

خصص منها لفرع غريان 8 مليون وفرع الاصابعة 6 مليون وفرع ككلة 5 مليون وفرع درج 5 مليون وفرع غدامس 5 مليون وفرع وكالة الجامعة غريان 1 مليون ، ويعمل فريق السيولة بالتنسيق مع المصارف التجارية تنفيذ خطة عمل لتوفير السيولة بشكل يومي و منتظم بفروع المصارف حتى حلول عيد الاضحى المبارك .

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