اجتماع لمناقشة آلية وضع خطة استراتيجية للاصحاح البيئي والتنمية المستدامة بقطاع الصناعة

اجتمعت لجنة الإصحاح البيئي والتنمية المستدامة بوزارة الصناعة والمعادن، بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة ، وذلك لبحث وضع خطة استراتيجية للاصحاح البيئي والتنمية المستدامة بقطاع الصناعة.

حيث قامت اللجنة بزيارة مركز الرصد البيئي بالشركة والاطلاع على الامكانيات الموجودة به، وكذلك سبل الاستفادة منه في مجال حماية وتحسين البيئة المحيطة.

تناول الاجتماع مناقشة تعميم الإجراءات المتخذة في مواضيع الإصحاح البيئي بالشركة وسبل استفادة قطاع الصناعة من تطبيق إجراءات إقامة مراكز الرصد البيئي بالشركات الصناعية العامة والخاصة.

وفي ختام الاجتماع قام رئيس اللجنة بتقديم مقترح لإعداد اتفاقية تعاون بين لجنة الاصحاح البيئي والتنمية المستدامة بوزارة الصناعة والمعادن والشركة الليبية للحديد والصلب بعد الحصول على موافقة من قبل الوزير.

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