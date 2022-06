“الدبيبة” يصدر تعليماته بفتح محطات الوقود على مدار 24 ساعة وقفل أي محطة ليس بها مولد كهربائي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت ، اجتماعا بديوان وزارة الداخليةً ، وذلك لمتابعة مشكلة نقص الوقود وخاصة ببلديات طرابلس الكبرى.

فيما ضم الاجتماع وزير الداخلية ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريريات ، ورئيس جهاز الأمن الداخلي ، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ومندوبين عن شركات التوزيع.

وخصص الاجتماع لمتابعة مشكلة نقص الوقود في عدد كبير من المحطات الذي سبب ازدحام خاصة في بلديات طرابلس الكبرى، إضافة لمتابعة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء بشأن وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية.

وخلص الاجتماع بإصدار رئيس الحكومة تعليماته بفتح المحطات ببلديات طرابلس الكبرى على مدار 24 ساعة ، وسيتم قفل أي محطةً ليس بها مولد كهربائي ، والالتزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.

كما تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع ، وتكون في حالة انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها.

