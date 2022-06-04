“الدبيبة” يفتتح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت، وذلك رفقة رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ، بافتتاح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي بمجمع العيادات ببلدية طرابلس، وببمشاركة عميد بلدية طرابلس ، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ، وعدد من المهتمين بملف المتقاعدين.

حيث التقى “الدبيبة” خلال الزيارة بعدد من المتقاعدين ، وأستمع لملاحظاتهم بشأن برنامج التأمين الصحي .

كما تابع أعمال التسجيل متسائلا عن أسباب تأخر عملية التسجيل والتي وصلت إلى مايقارب 25‎%‎ فقط من المستهدفين، إلى جانب تفقد العيادات التخصصية التي ستقوم بالفحص المبدئي لكافة المشتركين.

وفي ختام الاجتماع أصدر “الدبيبة” تعليماته للبدء في المراكز الأخرى في مدن بنغازي ، مصراتة ،سبها للقيام بالخطوات الأولى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية