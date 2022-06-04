شركة DE-CIX الألمانية للاتصالات توضح أهدافها مع ليبيا نهاية هذا العام

أكدت شركة DECIX international الألمانية المعنية بشؤون الاتصالات الرقمية أنها تريد الانتقال بحلول نهاية عام 2022 إلى العديد من البلدان الأفريقية من بينهم ليبيا .

حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية إيفو إيفانوف: يستحق مئات الملايين من المستخدمين في أفريقيا خدمات رقمية ذات جودة عالية وهذا يتطلب أفضل بنية تحتية محلية ممكنة .

كما ترغب شركة DECIX جعل هذه الإستراتيجية جزءاً من نموذج مع شركاء منفصلين في البلدان الثلاثة الأفريقية الأولية لإنشاء تبادلات الإنترنت المحلية.

وأضاف إيفانوف إن شركة DECIX تتعاون في ليبيا مع الشركة الليبية الدولية للاتصالات في طرابلس وتهدف جميع المنصات الأفريقية الجديدة الثلاثة إلى أن تكون جاهزة للخدمة بحلول نهاية عام 2022 ، مما يوفر إمكانات دولية وخدمات الجيل التالي من الترابط بما في ذلك الاتصال السحابي للأسواق المعنية .

وأشار إلى أن يسر للشركة الألمانية أن تساهم في ذلك لخدمة الحاجة الأوسع للترابط مع خدمات ربط حديث مصمم للشركات مثل الاتصال السحابي والوصول المباشر إلى التطبيقات المستندة حان “الوقت لإفريقيا الرقمية” .

وأوضح إيفانوف: سنبدأ بثلاثة أسواق تكميلية وتعتبر نيجيريا محرك اقتصادي قوي يساهم بكمية هائلة من المحتوى الرقمي الأفريقي ،تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بموقع جغرافي ممتاز للربط بين الشرق والغرب في الممر الاستوائي الأفريقي يعمل الموقع الجغرافي الفريد لليبيا لكونها في قلب الساحل الشمالي لأفريقيا ومواجهة أوروبا طريقا بديلاً لحركة المرور والاتصال بزمن انتقال منخفض بين إفريقيا وأوروبا .

كما أقامت ليبيا بصمة اتصال دولية قوية مع ثلاث كابلات بحرية مختلفة تهبط على شواطئها وواحد مخطط لها في عام 2024 تربط هذه الكابلات بين شرق وغرب ليبيا بأوروبا وآسيا مما يوفر أقصر طريق إلى أفريقيا.

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