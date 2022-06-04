خاص.. مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يُصرح لصدى حيال استراتيجيات التحول الرقمي في البلاد

صرح مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات ورشة العمل التي ينظمها المجلس بعنوان (استراتيجية موحدة وافاق مستقبلية واعدة) ، حيث قال: إن ليبيا تعد آخر الدول فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ولكن هناك مبادرات فردية وجهات سواء كانت قطاع عام أو خاص، وقصدنا اليوم أن نجمع كل أصحاب المصلحة لكي يتم توحيد الجهود ووضع خطة استراتيجية طويلة المدى في التحول الرقمي.

وأضاف بالقول: كما أن هذا الأمر يخدم المواطن بالدرجة الأولى، لأن المواطن يعاني في خدماته فيما يتعلق بجواز السفر والرقم الوطني، ولابد أن يكون هناك هوية رقمية للمواطن الليبي، ونتمنى أن تكون التوصيات محل تقدير من الجهات التنفيذية ونراها على على أرض الواقع.

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