خاص.. “أبو خزام”: يجب توحيد جهود المؤسسات الليبية ووضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي

تحدث مدير إدارة المدفوعات والتسويات بمصرف ليبيا المركزي “فوزي أبو خزام” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركته بورشة عمل (استراتيجية موحدة وافاق مستقبلية واعدة) بتنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، حيث قال: ورشة العمل مهمة جداً وذلك لإنه من خلالها تم الاطلاع على جهود المؤسسات الليبية في اتجاه التحول الرقمي، كل المؤسسات تبدل في جهد لكنه جهد فردي والمطلوب هو توحيد هذه الجهود ووضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.

أضاف “أبو خزام” بالقول: نتمنى من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي أن يتبنى عملية التنسيق وعقد الاجتماعات بين مختلف الأطراف لبلورة استراتيجية حقيقة لأن التحول الرقمي بالجهود الفردية لا يمكن أن يثمر في تحول رقمي حقيقي، والمجهود الجماعي هو الذي سيوصلنا إلى هذا التحول لاستفادة المواطن من تقديم الخدمات من سرعة إنجازها وتكلفتها للخدمات سواء في القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية بشكل عام.

ونوه كذلك قائلًا: لا يتعلق التحول الرقمي فقط بالتكنولوجية ولكن هو تغيير نهج العمل بشكل كامل وثقافة يجب أن تنتج في المجتمع الليبي.

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