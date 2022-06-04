تقرير: توقعات بانخفاض أسعار الحبوب في ليبيا ودول أخرى

تراجعت أسعار القمح العالمية بنسبة 10٪ بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لضمان نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذا قامت كييف بإخلائها من الألغام، وفق تقرير صادر عن الرابطة الإيطالية للمنتجين الزراعيين، السبت.

وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات من مجلس شيكاغو للتجارة، أن سعر العقود الآجلة للقمح عند إغلاق التداول انخفض 10٪ في ثلاثة أيام. كما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 6.4٪.

وتوقع التقرير أن يشمل انخفاض أسعار الحبوب دول ليبيا ومصر وتركيا وبنغلاديش وإيران ولبنان وتونس واليمن وباكستان، حال إفراغ المستودعات الأوكرانية، التي يوجد فيها أكثر من 20 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والذرة المعدة للتصدير إلى كل من البلدان الغنية والفقيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح يوم الجمعة، أنه لا توجد عقبات أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. مضيفاً أن السفن التي تحمل القمح ستكون قادرة على مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل، إذا التزمت كييف بإزالة الألغام.

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