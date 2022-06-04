خاص.. عضو لجنة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي: الخدمات المتعلقة بالتعليم والمواطنين ستنعكس عليهم بشكل إيجابي

صرح عضو لجنة التحول الرقمي في وزارة التعليم العالي وعضو هيئة تدريس بجامعة سبها بكلية التكنولوجيا والمعلومات “عبدالمجيد حسين” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مشاركتي ضمن أعمال ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي تمثلت في مداخلة حول عملية التحول الرقمي في التعليم العالي، وكيف نمضي لتشكيل استراتيجية لتحول رقمي تشمل كافة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا.

وأضاف بالقول: هذه الاستراتيجية يجب أن تكون تحت مضلة الاستراتيجية الوطنية للتحول الوطني والتي تكون تحتها استراتيجيات قطاعية في التعليم والاقتصاد والصحة وغير ذلك، وما الذي يمكن أن يحدثه التحول الرقمي في تغيير بأنشطة التعليم في ليبيا.

قال “حسين” أيضًا: الخدمات المتعلقة بالتعليم والمواطنين ستنعكس عليهم بشكل إيجابي، وذلك لإن مسألة التواصل مع التعليم العالي أكثر فعالية بحد كبير، وهناك الكثير من العوائق التي تحدث من ناحية غياب أعضاء هيئة التدريس وفقدان للمحتوى التعليمي هذه كلها أمور يمكن أن يتم تجاوزها بتوفير محتوى التعليمي إلكتروني والتفاعل معه من خلال وسائل التكنولوجيا والمعلومات.

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