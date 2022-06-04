الدبيبة: سيتم قفل أي محطة وقود ليس بها مولد كهربائي.. تابع التفاصيل

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم السبت ، بديوان وزارة الداخلية مع وزير الداخلية ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريريات ، ورئيس جهاز الأمن الداخلي ، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ومندوبين عن شركات التوزيع.

وتناول الاجتماع متابعة مشكلة نقص الوقود في عدد كبير من المحطات الذي سبب ازدحام خاصة في بلديات طرابلس الكبرى ، وكذلك متابعة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء بشأن وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية .

وقام رئيس مجلس إدارة شركة البريقة بتقديم تقرير يوضح الكميات المصروفة لشركات التوزيع ، مؤكدًا على توفر الكميات المناسبة من الوقود بمستودعات الشركة.

كما استمع الدبيبة إلى عدد من المشاكل التى تواجه شركات التوزيع ، وأصدر تعليماته بفتح المحطات ببلديات طرابلس الكبرى على مدار 24 ساعة ، وسيتم قفل أي محطة ليس بها مولد كهربائي ، والالتزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.

وتم مناقشة نتائج اللجنة المكلفة بمتابعة الوقود الملوث ، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن النتائج ، كما تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع ، وتكون في حالة انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية