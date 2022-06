“حسني بي” يوضح أسباب التضخم الركودي القائم في البلاد

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن سبب التضخم الركودي القائم البلاد خلال هذه الفترة يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار وانخفاض عرض النقود بنسبة 30% خلال 6 أشهر، إضافة إلى انقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتسبب في عدم إقرار تخفيض السعر وإقفال المقاصة بين الغرب والشرق مما أنتج فارق السعر بين “النقد” و”صكوك الدفع الإلكتروني”.

وأضاف أن كل ما هو مطلوب من ليبيا والليبيين الآن هو محاربة الإرهاب وإنتاج وتصدير النفط والغاز وإنجاز استحقاق الانتخابات لإقرار حكومة منتخبة، مشيرًا إلى أن أغلبية من هم بالسلطة الآن من سلطات تشريعية والمتمثلة في البرلمان ومجلس دولة، والتنفيذية المتمثة في الحكومة وكذلك كل من يؤمن بالمبايعة للفرد وكل الأنظمة الوراثية هم رافضين لخيار الشعب الليبي في الانتخابات.

