نيابة اجدابيا الابتدائية تأمر بحبس ثلاثة من أعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا بانتلات البيضان على خلفية تُهم فساد

أعلنت النيابة العامة أنّها حرِّكت الدعوى العمومية في واقعاتِ فسادٍ مُسندَة إلى لجنة إدارة توزيع حصص سماد اليوريا المخصَّصة للمزارعين في بلدية انتلات البيضان.

حيث باشر وكيل النيابة العامة بنيابة إجدابيا الابتدائية إجراءات التحقيق بعد البلاغ المرفوع من المزارعين ضد منسق قطاع الزراعة وأعضاء لجنة توزيع سماد (اليوريا) في البلدية.

وذلك لقيامهم بشُبهات فساد تمثَّلت في: تزوير مستندات، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليهم، وتحقيقهم منافع غير مشروعة ناتجة عن تسلُّمهم كمياتٍ من سماد اليوريا المخصَّصة لقطاع الزراعة في البلدية؛ وتصرُّفهم في تلك الكميات اعتماداً على بيانات مقدمي البلاغ الشخصية.

حيث أَمَرَ المحقق بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع السماد احتياطياً على ذمة التحقيق.

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