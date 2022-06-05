خاص.. “المسلاتي” يصرح لصدى بخصوص حلحلة أزمة الوقود .. تابع التفاصيل

أكد مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة “أحمد المسلاتي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن شركات التوزيع يتم تزويدها على مدار ال 24 ساعة لتوزيع الوقود على المحطات.

كما أشاد المسلاتي بجهود العاملين بالبريقة ، وأنه العمل على هذه الوتيرة ليس بغريب عليهم .

وفي بيان لشركة البريقة لتسويق النفط أكدت أنه البارحة محطات توزيع الوقود للعمل بشكل طبيعي.

وكانت شركة البريقة و منذ ملاحظتها للازدحام قد أعلنت فتح مستودعاتها على مدار الساعة و اليوم بكل من العاصمة طرابلس والزاوية ومصراتة أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة .

ونص البيان أن لجنة الإدارة بالشركة تقدر الجهود و الدعم المستمر من قبل المؤسسة الوطنية للنفط و تثني عليه ، وعلى التعاون الجاد و المثمر من قبل شركات التوزيع و جمعية نقل الوقود.

بالرغم من الصعوبات و التحديات التي تواجهها فإدارة الشركة تؤكد إستمرار فتح مستودعاتها وعلى مدار الساعة أمام شركائها في العمل من شركات التوزيع والشركات الناقلة و بأن عزائمها لا تخور وسنظل الجنود المجهولين.

وأعربت الشركة عن أملها من الجهات الأمنية المختصة تنظيم ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه و مستحقيه من المواطنين ، وتشير إلى أنه قد تم في وقت سابق من هذا اليوم نشر قوائم المحطات العاملة على مدار 24 على صفحة الرسمية للشركة بمواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

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