شركة البريقة تعلن انحسار أزمة الازدحام في محطات الوقود بالعاصمة طرابلس

أكدّت شركة البريقة لتسويق النفط أنّها ومنذ ملاحظتها للازدحام على محطات الوقود قد أعلنت فتح مستودعاتها على مدار الساعة و اليوم بكل من العاصمة طرابلس و الزاوية ومصراتة، مُثنيةً على الجهود والدعم المُقدّم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وعلى التعاون من قبل شركات التوزيع وجمعية نقل الوقود.

كما أكدّت لجنة الإدارة بالشركة إستمرار فتح مستودعاتها وعلى مدار الساعة أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة مطالبةً الجهات الأمنية المختصة بتنظيم ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه و مستحقيه من المواطنين، مشيرةً إلى أنّه قد تم في وقت سابق من هذا اليوم نشر قوائم المحطات العاملة على مدار 24 على الصفحة الرسمية للشركة بمواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

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