خاص.. “الفيتوري” يُصرح لصدى حيال مشاركته بورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

صرح المستشار ووزير الاتصالات السابق وسفير ليبيا لدى ماليزيا سابقاً “أنور الفيتوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان (استراتيجية موحدة وافاق مستقبلية واعدة) قائلاً: يعتبر موضوع التحول الرقمي مهم جداً وحساس، وأعتقد ليبيا تأخرت في البدء بهذا الموضوع، كانت هناك محاولات في السابق حيث ‪ بدأت ليبيا في العام 2012 م في وضع استراتيجية للتحول الرقمي وما يُسمى بالحكومة الاكترونية في ذاك الوقت، ولكن توقفت هذه الأعمال .

وقال “الفيتوري” أيضًا: هناك محاولات من جهات مختلفة للتحول الرقمي وتوفير الخدمات الاكترونية للمواطن عبر البوابات المختلفة من التطبيقات والإنترنت، وهذه الجهود تحتاج إلى تنسيق وترتيب واستراتيجية واضحة.

أختتم بالحديث قائلًا: نتمنى من ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم بأن تخرج بتوصيات في هذا النطاق بتكثيف الجهود وتنسيقها في إصدار التشريعات الخاصة بذلك ومتابعة هذه الخدمات.

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