تراجع الدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 05 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 05 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7704 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1138 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9577 دينار، والدولار الكندي 3.7875 دينار ليبي، والليرة التركية 0.29 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2717 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2988 دينار، والدينار التونسي 1.5615 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4838 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 05 يونيو 2022: