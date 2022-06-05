العالم يحيي اليوم الخامس من شهر يونيو يوم البيئة العالمي

طرابلس 05 يونيو 2022 (وال)- يصادف اليوم الخامس من شهر يونيو من كل عام يوم البيئة العالمي والذي يعد أحد أكبر الأحداث السنوية التي يُحتفى بها لزيادة الوعي البيئي بأهمية الطبيعة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية في العام 1972 الخامس من يونيو يوما للبيئة العالمي .

والعالم يحيي هذا اليوم يتطلع إلى أهمية وضرورة استعادة النظام البيئي ولو بشكل نسبي، بأن تسعى جميع دول العالم للإلتزام بالتقليل من حدة الأثار البيئية وأن يتعاون الجميع من أجل منع الملايين من الوقوع في فخ الجوع والفقر والتشرد والأمراض نتيجة تدهور الأنظمة البيئية. (وال _ طرابلس)

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