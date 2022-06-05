الرقابة على الأغذية والأدوية .. إيقاف نشاط عمل ثلاجات حفظ الفواكه والخضروات بالكريمية

الجفارة 05 يونيو 2022 (وال) – قام مفتشو فرع الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة، رفقة جهاز الحرس البلدي بجولة تفتيشية ضبطية بمنطقة الكريمية في بلدية السواني.

واستهدفت الجولة التفتيشية المحلات التجارية، ومجمع ثلاجات لحفظ الفواكه والخضروات، لاحظوا خلالها وجود تعفن فطري على بعض أنواع الفواكه، وكذلك انبعاث روائح كريهة بالمحيط البيئي الخاص النظافة العامة سيئة جدا.

كما ضبط مفتشو الرقابة والحرس البلدي ـ أثناء هذه الجولة ـ عدم وجود شهادات صحية لكافة العاملين، وعدم وجود شهادات تسجيل لثلاجات الحفظ، إضافة إلى أنها بحالة سيئة جدًا.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أنه تم إيقاف نشاط عمل الثلاجات إلى حين التقيد بالتوصيات الرقابية المذكورة وإحالة المعنيين للجهات الضبطية المتمثلة في وحدة الحرس البلدي بالفرع. (وال _ الجفارة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال