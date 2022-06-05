الكهرباء تطالب المؤسسات العامة بإطفاء الإضاءة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي

طرابلس 05 يونيو 2022 (وال) – اعتبرت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل الإضاءة على مدار الـ24 ساعة وخاصة في المباني التابعة للجهات العامة ، هو إهدار للطاقة الكهربائية .

ونشرت الشركة عبر موقعها الرسمي صورا لبعض المباني العامة وهي مضاءة أثناء الفترة الليلية، وعدم التزامها في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال قفل الإضاءة بتلك المباني .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات العامة والخاصة، بإطفاء الإضاءة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي للمساهمة في ترشيد استهلاك التيار الكهربائي .(وال _ طرابلس)

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