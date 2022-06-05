طرابلس .. لقاء عمل حول الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

طرابلس 5 يونيو 2022 م ( وال ) – نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، لقاء عمل بطرابلس حول الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تحت شعار ” استراتيجية موحدة وآفاق مستقبلية واعدة “، بمشاركة حشد من الأساتذة والخبراء المهتمين بهذا المجال من الوزارات والمؤسسات والجامعات والهيئات من مختلف المدن الليبية .

وتخلل اللقاء عرض عدة استراتيجيات ومبادرات وتجارب من قبل المشاركين والخبراء والأساتذة من كل من الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة العامة للاتصالات، التعليم العالي، فريق الاقتصاد الرقمي، وزارة الاقتصاد، مصرف ليبيا المركزي، شركة المدار الجديد، هيئة أمن وسلامة المعلومات، فريق التحول الرقمي.

كما شارك عدد من الأساتذة من لديهم تجربة في مجال التحول الرقمي واللقاءات الفنية برعاية المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بهدف الاتفاق على استراتيجية موحدة للتحول الرقمي. (وال _ طرابلس)

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