أكاديمية هيمفا تبرم اتفاقية شراكة مع أكاديمية بنك البركة البحريني

تمّ يوم الأمس السبت 4 مايو 2022 إبرام اتفاقية شراكة بين أكاديمية هيمفا للأعمال وأكاديمية البركة التابعة لمجموعة البركة المصرفية، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بالتجربة المحلية بما يتناسب مع المعايير الدولية في الجانب المصرفي والصيرفة الإسلامية بالخصوص، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت أكاديمية هيمفا أنّ هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعيها لترسيخ استراتيجيتها، بغية الوصول لمجتمع حيوي يواكب عصر المعرفة من خلال بناء شراكات بناءة، والتي تمثل مؤسسة مالية متعددة الأطراف في مجال التمويل المصارف.

كما شهد التوقيع حضور العديد من الشخصيات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي والبنكي، ومندوبين عن مجموعة البركة برئاسة رئيس المكتب التمثيلي للبنك”محمد الخازمي“.

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