مصدر لـ218: إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي بعد توقف دام نحو شهرين

أفاد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط لـ218، عن إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي والبدء فعلياً في عمليات الإنتاج التي تجاوزت 100 ألف برميل في الساعات الأولى، بعد توقف الحقل لنحو شهرين نتيجة إغلاقات احتجاجية.

ورجح المصدر أن يعود الحقل النفطي الأكبر في البلاد والذي تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 280 ألف برميل يومياً، لمستوياته الطبيعية نهاية الأسبوع الحالي، مشدداً على أن الفرق الفنية تعمل بكافة طاقتها لضمان تدفق النفط الخام لميناء الزاوية.

وكان عدد من المحتجين قد أغلقوا في أبريل الماضي حقل الشرارة إلى جانب حقل الفيل المجاور وميناء الزويتينة النفطي، مطالبين بإسقاط رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وتمكين حكومة باشاغا بالإضافة لإقالة رئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله، حيث أدى الإقفال النفطي إلى فقدان ليبيا أكثر من 50% من إنتاجها النفطي المقدر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، الأمر الذي دفع المؤسسة النفطية لإعلان حالة القوة القاهرة، في ظل توجه لتجميد عوائد مبيعات الخام النفطي في حسابات مصرف ليبيا الخارجي، حتى التوافق على آلية لإدارة العوائد.

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