اجتماع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الهروج للعمليات النفطية لمناقشة سير العمل في حقول آمال والغاني

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022 مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية ورئيس لجنة الملاك شركة سوناطراك “خليفة عمرو”، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة “أبو القاسم شنقير”.

حيث تم استعراض النشاط العام للشركة ومناقشة الأعمال والأنشطة المشتركة بين المؤسسة وشركة “سوناطراك” في قطاع النفط الليبي، وسير العمليات وما تم إنجازه.

كما أكّد رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج، تحقيق الشركة إنجازا كبيرا بصيانة البنية التحتية لحقل “الغاني” الذي لا يزال يحافظ على معدل إنتاج في حدود 4000 برميل يومياً، مبينا أن الوضع العام لحقول آمال وتيبستي والناقة والغاني “ممتاز”.

كما اطلّع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على نتائج الاجتماع الاخير للجنة ملاك شركة سوناطراك والبرامج المستهدف تنفيذها خلال الايام القادمة من خلال الشركة.

وفي هذا الصدد أكد “صنع الله” دعمه للخطة المستهدفة من طرف شركة سوناطراك والعمل على تذليل الصعاب ليتمكنوا من تنفيذ برنامج العمل وتنفيذ الالتزامات التعاقدية طرفهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية