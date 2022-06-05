أفريكا انتليجنيس: الليبية للإستثمار تواصل معركتها ضد الخرافي الكويتية وسيبا بلاست في باريس

أكد موقع أفريكا انتليجنيس الفرنسي إن المؤسسة الليبية للإستثمار مازلت تكافح لحماية أصولهما من الاستيلاء عليها من قبل مجموعة شركة الخرافي الكويتية والكيان التونسي الغامض سيبا بلاست .

وقال الموقع إن مجموعة الخرافي الكويتية والكيان التونسي الغامض سيبا بلاست يسعيان للاستحواذ على هذه الأصول المتمثلة بمبنى يضم متجرا من سلسلة متاجر “Fnac” بالعاصمة باريس بالإضافة إلى أكثر من 150 مليون يورو من الأموال على خلفية قرار تحكيمي تعويضي ملزم صدر في القاهرة عام 2013 بالخصوص .

وأضاف الموقع أن المؤسسة الليبية للإستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “لايكو” ستواجه هذين الجانبين في المحاكم الباريسية خلال شهر يونيو الجاري كاشفا عن أن 15 من الشهر الحالي سيشهد تقديم المؤسسة والشركة دفاعهما ضد مجموعة “الخرافي” أمام محكمة النقض مبينا أن المجموعة الكويتية تطالب بتعويضات تزيد على المليار دولار بعد إلغاء مشروع سياحي وعقاري في منطقة جنزور بالقرب من العاصمة طرابلس تم الاتفاق عليه مع ليبيا في العام 2006.

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