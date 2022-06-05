وزارة العمل تبحث فرص تشغيل الباحثين عن عمل من التخصصات النفطية

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد، رفقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، آليات تدريب وتأهيل الخريجين الباحثين عن العمل من التخصصات النفطية.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فايز بوعمران، التأكيد على أهمية تشغيل الباحثين في المناطق المحيطة بالحقول النفطية؛ تحقيقًا لمبدأ التنمية المكانية.

بدوره شدد العابد على ضرورة الاستفادة من الورش التدريبية التابعة للمؤسسة في الشركات النفطية، وذلك لإقامة برامج ودورات تدريبية تأهيلية في موسم الصيف متخصصة في المجالات المختلفة، والتي يفتقر إليها سوق العمل؛ لضمان سد الفجوة الموجودة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، وفقًا لبيان وزارة العمل.

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