النيابة العامة تأمر بحبس 3 من أعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا لارتكابهم جرائم فساد

أصدرت النيابة العامة اليوم الأحد تعليماتها بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع السماد اليوريا في بلدية انتلات البيضان حبساً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة أن حبس الأعضاء جاد لارتكابهم جرائم فساد تمثَّلت في تزويرهم مستندات؛ وإساءتهم استعمال السلطة الوظيفة المسندة إليهم؛ وتحقيقهم منافع غير مشروعة ناتجة عن تسلُّمهم كمياتٍ من سماد اليوريا المخصَّصة لقطاع الزراعة في البلدية؛ وتصرُّفهم في تلك الكميات اعتماداً على بيانات مقدمي البلاغ الشخصية.

