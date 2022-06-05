العامة للكهرباء تبحث المقترحات لتنفيذ المشروعات الوطنية والأجنبية لإنتاج الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” اليوم الأحد، برفقة مدير جهاز الطاقات المتجددة والهيئة العامة لتشجيع الاستثما ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

تناول الاجتماع مناقشة المقترحات لتنفيذ المشروعات الوطنية والأجنبية لإنتاج الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية ودراسة كاملة لجميع المواقع المقترحة لتوطين عدة مشاريع توليد من مصادرها المختلفة وتحديد الكميات المستهدفة والتي تصل قدرتها الإنتاجية بحلول سنة 2030 إلى 7600 ميغا وات ، كما تم استعراض قائمة بأسماء المدن والمناطق وأقصى قدرات التوليد المناظرة لها ونقاط الربط تصل إلى 19 منطقة في كافة ربوع ليبيا ، إلى جانب تم التفاوض مع عدة شركات التي تقدمت بعروض استثمارية لتنفيذ هذه الخطة .

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