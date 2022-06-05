صنع الله يستعرض الأنشطة المشتركة مع سوناطراك

استعرض رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأحد مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية، رئيس لجنة الملاك بشركة سوناطراك خليفة عمرو النشاط العام والأعمال والأنشطة المشتركة بين المؤسسة والشركة بقطاع النفط الليبي، إضافة إلى سير عمليات الشركة وما تم إنجازه، وإعادة تأهيل شبكة حقن المياه بحقل الغاني، ووضع الآبار المقفلة على الإنتاج بحقل آمال عن طريق المضخات الغاطسة.

وأشار عمرو، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة طرابلس، إلى تحقيق سوناطراك إنجازا كبيرا بصيانة البنية التحتية لحقل الغاني الذي ينتج 4 آلاف برميل يوميا، كما أن الوضع العام لحقول آمال وتيبستي والناقة طبيعي، مطلعا صنع الله على نتائج الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للجنة ملاك الشركة والبرامج المستهدف تنفيذها خلال الأيام المقبلة من طرفها.

وثمن صنع الله، جهود لجنة إدارة شركة الهروج وكل العاملين بها، معربا عن ثقته بإدارتها التي حثها على الاستمرار في نهجها الحالي في زيادة إنجاز أعمالها، والتحقق من إنفاق المصروفات في الأوجه المخصصة لها، بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادته، مؤكدا في ذات السياق على دعمه للخطة المستهدفة من طرف شركة سوناطراك، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمامها، سعيا لتنفيذ برنامج العمل المعد وتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

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