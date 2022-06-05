“العابد” يبحث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تدريب وتأهيل الخريجين

التقى وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الأحد 5 يونيو ، برئيس المؤسسة الوطنية لنفط “مصطفى صنع الله” بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “فايز بو عمران” وعدد من مدراء الإدارات.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة جملة من المواضيع ، أبرزها تدريب وتأهيل الخريجين الباحثين عن العمل من التخصصات النفطية ، حيث أكد على أهمية تشغيل الباحثين في المناطق المحيطة بالحقول النفطية وذلك تحقيقاً لمبدا التنمية المكانية .

وأكد “العابد” علي ضرورة الاستفادة من الورش التدريبية ، التابعة للمؤسسة الوطنية لنفط لإقامة برامج تدريبية تأهيلية في فصل الصيف في مجالات مختلفة خصوصاً التي يحتاجها سوق العمل ، لضمان سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل .

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