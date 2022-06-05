العبدلي يتابع الخطة الاستراتيجية لشركة الكهرباء

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، مع مسؤولين بجهاز الطاقات المتجددة، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وإدارة مصلحة أملاك الدولة، عددا من المقترحات لتنفيذ المشروعات الوطنية والأجنبية، لإنتاج الطاقات المتجددة، من أجل دعم الشبكة الكهربائية.

كما شهد الاجتماع، دراسة كاملة لجميع المواقع المقترحة لتوطين عدة مشاريع توليد من مصادرها المختلفة، وتحديد الكميات المستهدفة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية بحلول سنة 2030 إلى 7600 ميغا وات.

واستعرِض أيضا قائمة بأسماء المدن والمناطق، وأقصى قدرات التوليد المناظرة لها ونقاط الربط التي تصل إلى 19 منطقة في كافة أنحاء ليبيا، كما تم التفاوض مع عدة شركات تقدمت بعروض استثمارية لتنفيذ هذه الخطة.

وبحسب الشركة فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطة الاستراتيجية للشركة العامة للكهرباء، لإدماج القدرات الإنتاجية من الطاقات المتجددة، لدعم الشبكة الكهربائية العامة

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