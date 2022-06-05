مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة يحيي اليوم العالمي للبيئة

بنغازي 05 يونيو 2022 (وال) _ يحتفي العالم في 5 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، وقد تم اعتماد اليوم العالمي للعام 2022 تحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة “، داعياً إلى تغيرات تحويلية في السياسات والاختيارات، لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف، وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.

مدينة بنغازي إسوة بمدن العالم تحيي اليوم العالمي للبيئة، عن طريق عدة حملات وندوات توعوية عن البيئة من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

هذا و قام مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بمقر المجمع بمنطقة الدقادوستا، بحوارية احتفاء باليوم العالمي للبيئة، صرح خلالها (صلاح العبار) مدير مجمع ليبيا فرع بنغازي _ لوكالة الأنباء الليبية_ إن المجمع قام باستضافة عدد من أعضاء هيئة تدريس من جامعة بنغازي بقسم النبات كلية العلوم، وأدار الجلسة الأستاذ (وليد الهلال).

وأشار العبار إلى أن الحوارية تناولت أهمية زراعة الأشجار في المحافظة على البيئة، وأنواع الأشجار التي تزرع في ليبيا وتساعد على حماية البيئة والحد من التصحر، كما تناولت أيضاً مخاطر قطع الأشجار والاعتداء على المساحات الخصراء خاصة في منطقة الجبل الأخضر، ومحاولة استنهاض مؤسسات المجتمع المدني لإقامة حملات تشجير موسعة، تستهدف تلك المنطقة.

وأوضح:أنه تم انطلاق مبادرة “أزرع وأحنا معاك” تهدف لزرعة الأشجار المثمرة، ونحن رفقة بعض الجمعيات ندعم هذه البادرة للحد من التصحر، وإضافة منظر جمالي بالمنطقة. (وال _ بنغازي) ح س

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