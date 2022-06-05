خاص.. مصدر: مع إعتماد الكموشي كمدير عام ..قرارات بإقالة عدد من المدراء وتكليف آخرين بليبيانا.. تعرف على الأسباب

كشف مصدر مسؤول لصدى الاقتصادية عن اصدار قرارات بتكليف “هنيد الكموشي” مديراً عاماً بشكل رسمي لشركة ليبيانا والذي تم إقالته من قبل مجلس الإدارة السابق لشركة ليبيانا ، مع الإشارة إلى أن كافة قراراته التي أصدرها كمدير مكلف سارية إلى حد الآن.

كما تم إصدار قرار بتغيير مدراء إدارات الشركة ، في أول اجتماع لمجلس إدارة شركة ليبيانا الجديد .

وتابع المصدر أن القرارات كانت مفاجئة ولم يتقابلو حتى مع مدراء الإدارات على الإطلاق أو طالبو بتقارير ، مضيفاً بالقول: مثلاً الإدارة التجارية لتقيمها يتم طلب منهم تقارير النشاط والمنتجات وكذلك هل وصلوا إلى المستهدف من المبيعات من خلال الخطة التي قدموها بداية السنة أم لا وهل وصلوا للايراد المتوقع ،وكل هذا موجود وتم تحقيق الإيرادات المتوقعة ويتم تنفيذ الخطة التجارية الموضو في بداية السنة وحققوا الايرادات المتوقعة .

وتابع قائلاً مع ذلك تم إقالة مديرة الإدارة التجارية وهي مهندسه ذات خبرة عاليه جداً والكل يشهد لها وتم تعيين آمين مخازن في الإدارة التجارية وهو الشخص الذي تم ترشيحه من قبل رئيس القابضة بن عياد من ضمن أعضاء مجلس رئيس ليبيانا “البوراري” قبل أن يتم تغييره ، كاشفاً أن ما تم فترضية له فتم منحه منصباً بالإدارة التجارية العمود الفقري للشركة.

وكشف المصدر بأن إدارة المراجعة أيضا تم تغييرها ووضع مراجع من طرفهم رغم إلتزام إدارة المراجعة بخطة المراجعة المعتمدة وتقديمهم للتقرير الربع سنوي.

وأفاد المصدر كذلك تمت إقالة مدير الإدارة المالية لرفضه تعليمات المدير العام هنيد الكموشي .

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