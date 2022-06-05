إنترفاكس: تاتنفت الروسية ستواصل مشاريعها مع ليبيا نهاية هذا العام

أفادت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس نقلا عن نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية وكبير الجيولوجيين رينات أفلياتونوف إن شركة تاتنفت تخطط للحصول على استثمارات لها في ليبيا بحلول نهاية عام 2022.

وأضاف أفلياتونوف على هامش منتدى حول التكنولوجيا المبتكرة في تنمية الموارد، يجري بالفعل هذا العام العمل النشط لوضع الحقول في عملية تجارية تجريبية قبل نهاية العام .

ووفقا للوكالة الروسية استأنفت تاتنفت العمل في مشاريع الاستكشاف الجيولوجي في ليبيا في أكتوبر الماضي وتحديدا حفر بئر بالقرب من حقل الحمادة في حوض غدامس والذي تم تعليقه في فبراير 2011 على عمق 1.9 كيلومتر .

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