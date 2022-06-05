خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في إطار خطة 2022-06-05 21:34:35

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا المصرف التجاري الوطني يستلم شحنة سيولة من مصرف ليبيا المركزي من قسم الاصدار بمدينة سبها بقيمة 72 مليون دينار خصص منها لفرع براك الشاطئ 22 مليون دينار وفرع القرضه 13 مليون دينار وفرع ادري الشاطي 8 مليون دينار وفرع سبها 22 مليون دينار وفرع الوكالة سبها 7 مليون دينار ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التنسيق مع كافة المصارف التجارية لتزويدها بإحتياجاتها من السيولة وفتح فروعها بشكل يومي ومنتظم .

#صدى #ليبيا

2022-06-05 21:34:35

1654464875