اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 5 يونيو

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاحد 5 يونيو مع استمرار صعود الدولار في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الاغلاق مساءاً بـ 5.0325 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عند تداولت عصر اليوم، وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.05 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني ارتفاعه مقابل الدينار حيث بلغت قيمته 6.30 دينار للبيع و6.26 للشراء، كما ارتفع سعر صرف اليورو والذي بلغت قيمته 5.350 دنانير بالعاصمة طرابلس 5.360 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.