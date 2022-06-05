“الدبيبة” يصدر تعليماته لمتابعة القرارات التي صدرت لصالح أسر الشهداء

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد 5 يونيو ، مع عدداً من أمهات الشهداء لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ، المتعلقة بالقانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين .

وتم خلال هذا الاجتماع أستمع رئيس الحكومة لأمهات الشهداء الذين تحدثوا على المشاكل والصعوبات التي تواجه أسر الشهداء ، وكيفية متابعة الإجراءات المتخذة من الحكومة بشأن تفعيل القانون .

وأصدر “الدبيبة” تعليماته لمتابعة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء والمتعلقة بتفعيل عدد من مواد القانون ، ولن يسمح بأي تأخير في تنفيذ مطالب أسر الشهداء وإعطائهم الأولوية في كافة الإجراءات.

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