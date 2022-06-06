البريقة: إستمرار أعمال الصيانة بخزانات مستودع طرابلس النفطي

قالت شركة البريقة عبر صفحتها الرسمية أنه لا زالت لجنة إدارة تتابع وتشرف على الخطط الإستراتيجية المبرمجة والموضوعة موضع التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمدة من قبل لجنة المشروعات ، والتي من ضمنها أعمال صيانة على خزان (100) والخزان (101) لتخزين منتج كيروسين الطيران بمستودع طرابلس النفطي ، والذي تنفذه شركة بوترليوم البوسنية ، والتي باشرت العمل في صيانة الخزانات منذ شهر ديسمبر من العام الماضي ، بنسبة إنجاز وصلت حتي 56‎%‎ .

ووفق البريقة فمدة تنفيذ العقد 14 الشهر وتشمل أعمال قاعدة الخزان رقم 101 ، وسقف الخزان بالكامل مع بعض الصفائح بجدار الخزان مع أعمال الطلاء لكامل الخزان شاملا أعمال الاختبارات حسب الموصفات المعتمدة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط

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