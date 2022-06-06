خاص.. التجاري الوطني يكشف لصدى عودة كافة خدمات موبي مال

كشف المسؤول بالمصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن عودة كافة خدمات تطبيق الموبي مال بالكامل.

وكان الخويلدي قد كشف بالأمس حصرياً لصدى عودة خدمة موبي مال وشراء الكروت وتحويل الأموال ، وكذلك خدمة بطاقات تداول.

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